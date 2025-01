Quinteros admite dificuldades ofensivas em sua estreia no Grêmio: "Faltou jogar mais"

Quinteros foi comedido à beira do gramado. Jefferson Botega / Agencia RBS

As pouco mais de três horas de viagem que separam Pelotas de Porto Alegre devem ter servido de reflexão para Gustavo Quinteros. Sobretudo no setor ofensivo após o 0 a 0 com o Brasil de Pelotas na noite de quarta-feira (22), na sua estreia à frente do Grêmio sob o seu comando.

Após o fim da primeira partida gremista no Gauchão, Quinteros atravessou sem arroubos gestuais o gramado do Bento Freitas rumou ao vestiário gremista. No trajeto ao vestiário, cruzou por dentro de uma das grandes áreas do gramado, região do campo que o ataque gremista pouco ingressou no primeiro jogo do ano.

O setor ofensivo contou Pavon, Aravena, Cristaldo e Braithwaite. Do quarteto, o dinamarquês foi quem teve o melhor desempenho. O trio restante atuou alguns níveis abaixo. Foram três lances de perigo. Dois saíram com o centroavante. No primeiro tempo, parou no goleiro. No segundo, em lance em que foi assinalado impedimento, acertou a trave.

Quinteros, após a partida, explicou como tem sido o seu início de trabalho. O foco está na questão física. Aspectos táticos começaram a ser incorporados ao trabalho nos últimos dias.

— Fizemos muito a parte física. Nos últimos dias, trabalhamos a parte tática, a saída de jogo, pressionar o adversário. São situações que jogadores precisam de tempo para se adaptar — explicou.

Sua coletiva foi uma espécie de volta no tempo às necessidades do Grêmio de 2023. O treinador ressaltou a necessidade da contratação de um jogador mais rodado que atue pelo lado do ataque, já que Soteldo não está mais no elenco. A necessidade da contratação de jogadores foi pontuada durante toda a entrevista.

— Precisamos incorporar de forma urgente alguém para jogar como extremo. Necessitamos incorporar um jogador com experiência nessa posição para ter uma equipe mais forte — analisou.

Em poucas palavras, ele resumiu o que o faltou o time para produzir mais ofensivamente,

— Faltou jogar mais, associar-se mais, elaborar mais.

Quinteros utilizou as cinco substituições a que tem direito. Mesmo assim, não utilizou Monsalve, decisão que gerou críticas por parte dos torcedores.

Apesar de o colombiano ter ficado no banco durante toda a partida, Quinteros garantiu que o meia-atacante ganhará minutos nas próximas partidas. As características do jogo foram as razões para não ser colocado em campo.

— Ele tem muitas condições. Não era um jogo para ele. Não gosta de jogar de costas, gosta de jogar de frente ponderou.

O próximo teste para o setor ofensivo gremista será domingo (26), quando Quinteros estreará na Arena. O adversário será o Caxias, às 20h30min.