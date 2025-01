Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Brasil de Pelotas

Tricolor não foi vazado, mas também não conseguiu balançar as redes na abertura do Estadual. Arte GZH

Fora de casa, o Grêmio ficou no 0 a 0 com o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira (22). O duelo marcou a estreia de Quinteros no comando técnico do Tricolor e foi válido pela primeira rodada do Gauchão.

No jogo sem gols, Rodrigo Ely e Braithwaite foram os destaques gremistas. O zagueiro fez atuação segura na defesa e o atacante chegou a acertar uma bola na trave.

Confira as notas dos jogadores do Grêmio

Gabriel Grando

Não jogava desde março. Sob desconfiança, fez o simples e se saiu bem. Nota 6

João Pedro

Apareceu com constância no ataque, mas faltou parceria ofensiva por aquele lado. Nota 6

Rodrigo Ely

Jogou mais protegido, o que lhe deu maior segurança. Atuação correta, sem sobressaltos. Saiu lesionado. Nota 6,5

Jermerson

Teve um pouco mais de trabalho do que Ely. Teve um vacilo na saída de bola que resultou em arremate. Nota 5,5

Mayk

O jogo pedia laterais mais participativos com a bola. Pouco colaborou na frente. Nota 4,5

Dodi

Uma assistência para finalização. Dialogou pouco com Cristaldo quando o Grêmio atacava. Nota 6

Villasanti

Sem espaço para conduzir a bola ao ataque, restou o empenho na marcação. Nota 6

Pavon

Não conseguiu conjugar o verbo acertar no primeiro tempo, quando foi o mesmo de 2024. No segundo melhorou um pouco, mas não muito. Nota 4

Cristaldo

Apresentou um futebol encabulado, mesmo que a bola tenha chegado pouco a seus pés. Nota 5,5

Aravena

Foi incisivo, mas teve mais derrotas do que vitórias sobre a defesa. Perdeu uma chance clara. Nota 5

Braithwaite

Um guerreiro viking nos pampas. Batalhou, mas não resolveu a bronca sozinho. Acertou a trave na melhor chance do time. Nota 6,5

Gustavo Martins

Deu continuidade ao que Ely fazia. Nota 6

João Lucas

Entrou nervoso. Levou cartão amarelo logo em sua primeira participação. Nota 5

Pepê

Entrou em um momento de maior correria do Brasil. Conseguiu diminuir o ritmo do jogo no fim. Nota 5

Arezo

Depois de sua entrada o Grêmio pouco atacou. Nota 5

Edenilson

Entrou no fim. Sem Nota

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.