Grêmio fica no empate com Brasil de Pelotas na estreia de Gustavo Quinteros

O primeiro rascunho de Gustavo Quinteros como técnico do Grêmio não foi suficiente para arrancar com vitória em 2025. Os primeiros contornos de seu time não passaram do 0 a 0 com o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, na noite desta quarta-feira (22).

A largada no Gauchão teve poucas caras novas em relação ao fim do ano passado. Ainda sem as contratações, o treinador teve o goleiro Gabriel Grando como principal novidade, após passar o segundo semestre emprestado ao Cruzeiro e não atuar desde março de 2024.

O segundo Grêmio de Quinteros será vistá já no domingo (26), quando o Grêmio recebe o Caxias, na Arena. O Grupo A do Gauchão tem o Tricolor, Guarany e São José com um ponto.

Quando os jogadores do Brasil deixaram o gramado após o fim do primeiro tempo, foram aplaudidos pela torcida xavante. A atitude dá a medida de quem saiu mais satisfeito após a primeira metade da partida. Os primeiros rabiscos da versão 2025 do Grêmio tiveram um time mais mordedor, mas com dificuldade para produzir ofensivamente.

A rigor, foram duas chances gremistas nos 45 minutos iniciais. Braithwaite entendeu o que a partida necessitava. Enroscado entre três zagueiros, batalhou por todas as bolas. Muitas delas, na verdade, chegaram enviesadas na sua direção. Tentou diversas vezes receber atrás das costas da defesa. Em uma delas, pelo lado direito, recebeu na frente, mas muito perto da linha de fundo. Sem ângulo, parou no goleiro Wellington. Eram 15 minutos de jogo.

Até ali, o Grêmio de Quinteros não tinha um desenho criativo o suficiente para transpor as dificuldades de encontrar Cristaldo posicionado entre a defesa e o meio-campo xavante.

Foi preciso mais um quarto de hora para nova oportunidade emergir. Dodi encontrou passe para Aravena. O atacante saiu na frente do goleiro. O lance foi salvo com a perna esquerda.

Na defesa, Rodrigo Ely e Jemerson caçaram menos os atacantes adversários. Mantiveram por quase todo o tempo a bola longe da área de Gabriel Grando. Foram dois chutes de fora da área do Brasil de Pelotas, com intervenções do novo-velho titular do gol gremista.

Os pelotenses tiveram sua melhor chance perto do fim do primeiro tempo, aos 41 minutos. Histone aplicou um drible plástico pelo lado direito. A bola rodou, rodou e voltou para ele, dentro da área. Apesar do espaço, a bola passou sobre o travessão.

Segundo tempo sem gols

Até os 30 minutos do segundo tempo, quando Quinteros fez trocas no atacado, o Grêmio pressionou, mas sem o gol como destino. Braithwaite carimbou a trave, em lance invalidado por impedimento.

Entraram Pepê, Arezo e João Lucas para dar fôlego ao time no lugar dos desgastados Villasanti, Braithwaite e João Pedro.

Logo após as trocas, Mayk perdeu a bola quase na quina da área. Gabriel Mises ingressou a passos largos na área, mas chutou pela linha de fundo, desperdiçando a única chance xavante na etapa final. Embora, nos minutos finais, com o técnico Dema inflamando a torcida, o time tenha rondado mais a área gremista.

No domingo, contra o Caxias, no primeiro jogo do ano na Arena, Quinteros partirá para o segundo esboço da versão 2025 do Grêmio.

GAUCHÃO — 1ª RODADA — 22/1/2024

BRASIL-PEL (0)

Wellington; Guilherme Cerqueira, Juliano Fabro e Áquila; Murillo, Jonathan Cabeça (Bruno, 31’/2ºT), Kauê (João Victor, 25’/2ºT), Histone (Vini Charopem, 6’/2ºT) e Higor; Mayco Félix (Gabriel Moyses, 25’/2ºT) e DG (Jota, 31’/2ºT). Técnico: Dema

GRÊMIO (0)

Gabriel Grando; João Pedro (João Lucas, 30’/2ºT), Rodrigo Ely (Gustavo Martins, 16’/2ºT) e Jermerson e Mayk; Dodi, Villasanti (Pepê, 30’/2ºT), Pavon (Edenilson, 41’/2ºT), Cristaldo e Aravena; Braithwaite (Arezo, 30’/2ºT). Técnico: Gustavo Quinteros

CARTÕES AMARELOS: Juliano Fabro, Aquila, Mayco Félix, João Victor (B); Villasanti, João Lucas, Dodi (G);

ARBITRAGEM: Lucas Horn, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Juarez de Mello Junior. VAR: Daniel Bins;

PÚBLICO: 6.192;

RENDA: R$ 240.280,00;

LOCAL: Bento Freitas, Pelotas.

PRÓXIMO JOGO

DOMINGO, 26/1 – 20H30MIN

GRÊMIO X CAXIAS

ESTÁDIO – GAUCHÃO (2ª RODADA)