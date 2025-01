As primeiras impressões do Grêmio na estreia de Gustavo Quinteros

Braithwaite carimbou a trave na melhor chance gremista. Jefferson Botega / Agencia RBS

Brasil de Pelotas e Grêmio fizeram um duelo com forte componente físico no Bento Freitas na estreia do Gauchão nesta quarta-feira (22). O gramado acabou não ajudando para vermos um melhor desempenho dos times na partida.

No primeiro jogo sob o comando de Gustavo Quinteros ainda não foi possível ver grandes diferenças em relação ao desempenho do time gremista na temporada passada. Vamos combinar que tal fato é normal. É preciso dar todo o desconto por se tratar de um início de trabalho. É evidente que a equipe vai evoluir.

Vale destacar a defesa importante de Gabriel Grando, que salvou uma chance clara do Xavante com Gabriel Moyses. Cristaldo cresceu de produção na segunda etapa. Braithwaite carimbou a trave, mas o lance foi invalidado na sequência.

O empate acabou sendo o resultado mais de acordo com o que as duas equipes produziram. Talvez o placar poderia ter saído do 0 a 0.