Gabriel Grando exalta retorno ao Grêmio contra o Brasil de Pelotas: "Aqui é minha casa"

Grando voltou de empréstimo e foi titular no primeiro jogo do ano. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Um dos destaques do primeiro jogo oficial do Grêmio em 2025 foi o goleiro Gabriel Grando. Não só pela atuação segura diante do Brasil de Pelotas, no empate em 0 a 0, mas pelo retorno ao clube, após ter sido emprestado ao Cruzeiro em 2024.

— Muito feliz pelo retorno, aqui é minha casa, fiquei uns sete, oito meses longe e trabalhei muito para ter essa oportunidade. Fiz um bom jogo hoje — disse Grando.

Apesar da boa atuação defensiva, o goleiro sabe que a partida deixou de ser boa para o Tricolor, que pouco criou no ataque.

— Primeiro jogo, as coisas não estão como a gente quer ainda, mas tenho certeza que estamos no caminho certo — destacou.

Por fim, Grando ainda falou sobre a busca do Grêmio por um novo goleiro, após a saída de Marchesín para o Boca Juniors. Ele conversou com o técnico Gustavo Quinteros e pretende aproveitar as oportunidades.

— Ele (Quinteros) me falou para ter tranquilidade. Isso é uma dúvida para ele e quem estiver melhor vai jogar, eu tenho certeza disso — finalizou.