A primeira escalação de Quinteros no Grêmio: veja quem joga contra o Brasil de Pelotas

Está definida a primeira escalação de Gustavo Quinteros no Grêmio . O Tricolor estreia no Gauchão nesta quarta-feira (22), às 22h, contra o Brasil de Pelotas , fora de casa.

Com isso, Rodrigo Ely e Jemerson formam a dupla de zaga. Ainda sem a presença de Cuéllar, o grande reforço gremista até aqui, Dodi e Villasanti são os volantes. Do meio para frente, o Tricolor conta com Pavon, Cristaldo, Aravena e Braithwaite.