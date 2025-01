Os nomes da lista de destaques da Copinha que o Grêmio prepara para Quinteros

Argentino e sua comissão têm como missão escolher os nomes. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Um dos objetivos da nova comissão técnica gremista será escolher destaques do Grêmio na Copa São Paulo para que possam fazer parte do elenco principal do Grêmio. Nomes como Gabriel Mec, Tiaguinho, Jardiel, Viery, Luís Eduardo, Kaick e Pedro Gabriel devem ser vistos com maior frequência no CT Luiz Carvalho.

A lista deve ser elaborada ainda nesta quinta-feira (23). O lateral-esquerdo Wesley Costa (20 anos) e o meia Hiago (20 anos) devem estar na listagem. Nascidos em 2004, eles não poderão continuar à disposição do time sub-20. Os dois foram titulares na campanha que terminou com a derrota para o Corinthians na semifinal da Copinha.

O lateral-direito Cristiano, reserva da equipe do técnico Fabiano Daitx, também já ultrapassou a idade limite para continuar no grupo sub-20.

— Vamos analisar nos próximos dias se alguns dos meninos que foram para Copinha podem vir. Esperamos que alguns deles, os jovens, venham. Também estamos aguardando a entrada de novos jogadores para formar a equipe que queremos, com jogadores jovens e experientes, formando uma equipe competitiva para enfrentar um campeonato inteiro e cumprir os objetivos que o clube tem — disse o técnico Gustavo Quinteros.

O lateral-direito Igor Serrote, já utilizado em jogos do Grêmio no ano passado, e que serve a seleção brasileira Sub-20, também será aproveitado pelo novo treinador gremista. Alysson Edward, que se recupera de lesão no joelho, igualmente deve ganhar oportunidades no elenco principal.

Os meias Gabriel Mec e Tiaguinho, o volante Kaick e o zagueiro Luís Eduardo devem ser testados pelo treinador argentino. Mas a tendência é de que não subam de forma definitiva. O mesmo vale para o centroavante Jardiel.

Leia Mais Três motivos para o empate do Grêmio na estreia do Gauchão