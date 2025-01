Semblante sério de Daitx contrasta com estilo mais leve no vestiário. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

Cabelos brancos, olhar sisudo, postura séria. A figura de Fabiano Daitx, técnico do Grêmio na Copinha, pode ser novidade para o restante do Brasil, mas já é um clássico do interior gaúcho.

Dos 17 clubes que constam no currículo apresentado pelo Tricolor, apenas um não é do Rio Grande do Sul. Em 2025, aos 50 anos, o porto-alegrense comanda o sub-20 gremista na campanha que, até o momento, é de semifinal na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Antes de investir na carreira de técnico, até tentou ser jogador. Jogou na escolinha do Novo Hamburgo e do Esperança, na mesma cidade, até fez testes nos juniores do próprio Grêmio, mas logo desistiu da carreira de atleta e focou nos estudos.

Daitx formou-se em Educação Física pela Unisinos, em 2002, e tem especializações em Administração e Marketing, Futebol e Fisiologia e Treinamento Esportivo. Em 2018, alcançou a Licença A da CBF, que qualifica treinadores para atuação no futebol profissional de elite.

Estilo do Maninho

Para os mais chegados, Fabiano é Maninho, como contam Guilherme Eich e Renan Mobarack, dirigentes que trabalharam com o técnico no Avenida, de Santa Cruz do Sul, e no Ypiranga, de Erechim, respectivamente.

Daitx tem os seus principais títulos nesses dois times. Pelo Avenida, a Copa FGF de 2018, e pelo Ypiranga, a Divisão de Acesso de 2019.

Mobarack lembra que havia convivido com o técnico no Guarani-VA, em 2014, na campanha de vice da Copa Fernandão (como foi chamada a Copa FGF naquele ano). As qualidades daquele trabalho o levaram para o Erechim.

— É um profissional sério, honesto e competente. Já tinha visto suas qualidades dentro de campo e na gestão do grupo. Consegue fazer todos focarem no objetivo. É um cara que não sorri muito, mas depois que pega confiança em ti, é muito brincalhão e amigo. Brinco que ele é o vôzinho do UP (filme), devido à semelhança com o personagem — comenta o então gerente executivo de futebol.

Nos quatro anos anteriores, havia ganho visibilidade no Avenida, onde chegou em 2016 e ficou por quase quatro anos. Reconduziu o time à primeira divisão do Estadual em 2017 e levou o clube pela primeira vez na história à segunda fase da Copa do Brasil, em 2019.

No mesmo ano da conquista da Copa FGF, em 2018, chegou à semifinal do Gauchão, quando o Avenida acabou eliminado pelo Grêmio.

Guilherme Eich, diretor de futebol, guarda na memória a capacidade de Daitx de mobilizar o grupo em torno de um estilo de jogo — que, nos últimos anos, se caracterizou pela forte marcação e aposta na transição rápida para o ataque.

— Ele tem a capacidade de fazer o grupo acreditar no conceito dele e executar o que ele quer. Existe um padrão no trabalho. Ele tem cara de emburrado, mas em contrapartida, dentro do vestiário, brinca com os caras. Mostra pouco os dentes, mas consegue contrapor isso brincando — acrescenta Eich.

Fabiano Daitx também foi treinador nas categorias de base do Novo Hamburgo, Caxias e Ulbra. Antes de ser anunciado pelo Grêmio para o time sub-20 em dezembro do ano passado, estava no Gaúcho de Passo Fundo.

E engana-se quem pensa que o assunto dele é só futebol. Em novembro, mostrou outra de suas facetas: conquistou a faixa marrom — a última antes da preta — em uma academia de jiu-jitsu da cidade.

Times profissionais da carreira de Fabiano Daitx

Cruzeiro (2009)

Aimoré (2009)

Santo Ângelo (2009 - 2010)

Sapucaiense (2010)

Guarany de Camaquã (2012)

Lajeadense (2013 - 2014)

Guarani de Venâncio Aires (2014 - 2015)

Pelotas (2016)

Avenida (2016 - 2019)

Ypiranga (2019)

Glória (2020)

Azuriz/PR (2021)

Bagé (2021)

Novo Hamburgo (2022)

Azuriz/PR (2022)

São Luiz (2023)

Brasil-Pel (2024)

Gaúcho (2024)

