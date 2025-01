Três motivos para o empate do Grêmio na estreia do Gauchão

Braithwaite teve as melhores chances do Grêmio. Jefferson Botega / Agencia RBS

A estreia do Grêmio no Gauchão, nesta quarta-feira (22), não foi da forma que o torcedor idealizava para o começo de 2025. A equipe tricolor não conseguiu sair do 0 a 0 com o Brasil de Pelotas, fora de casa, na primeira rodada do campeonato estadual.

Zero Hora elenca três motivos para o empate do Grêmio em 0 a 0 contra a equipe de Pelotas. Confira:

Dificuldades ofensivas

Apesar de jogar com Pavon, Aravena, Cristaldo e Braithwaite, o Tricolor viveu uma noite pouco inspirada no ataque. Do quarteto, o dinamarquês foi quem teve o melhor desempenho. O trio restante atuou alguns níveis abaixo. Foram três lances de perigo. Dois saíram com o centroavante. Gustavo Quinteros, novo treinador da equipe, admitiu as dificuldades.

— Faltou jogar mais, associar-se mais, elaborar mais.

Pouco tempo de trabalho

A cobrança da torcida por uma melhor atuação já vem desde a temporada passada. No entanto, recaiu também nos primeiros 90 minutos de Gustavo Quinteros à frente do Grêmio. Os primeiros 15 dias, com mais trabalhos físicos, são apenas o começo de um trabalho escolhido pela direção gremista para o ano.

Falta de reforços

Geromel, Marchesín, Soteldo, Reinaldo, Diego Costa. Esses são alguns dos nomes que o Grêmio perdeu da temporada passada para essa. Já havia sido pontuada, mas a necessidade de reforços foi salientada pelo técnico Gustavo Quinteros na coletiva após o empate.

— Precisamos incorporar de forma urgente alguém para jogar como extremo. Necessitamos incorporar um jogador com experiência nessa posição para ter uma equipe mais forte — analisou.