Brasil de Pelotas 0x0 Grêmio: veja os melhores momentos do jogo pelo Gauchão

Braithwaite acertou uma bola na trave no segundo tempo. Jefferson Botega / Agencia RBS

O primeiro jogo sem gols no Campeonato Gaúcho de 2025 foi entre Brasil de Pelotas e Grêmio. Nesta quarta-feira (22), em duelo válido pela primeira rodada o Estadual, no Estádio Bento Freitas, as equipes ficaram no 0 a 0 e tiveram poucas chances criadas.

Uma das grandes chances do jogo foi no segundo tempo, quando Braithwaite acertou um voleio na trave. Mais para o final, Gabriel Moyses ficou cara a cara com Gabriel Grando e chutou para fora. Veja abaixo os melhores momentos da partida.

