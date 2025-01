O que mudou com Quinteros e o que se repetiu de Renato na estreia do Grêmio no Gauchão

Novo técnico do Tricolor admitiu que faltou melhor associação da equipe gremista. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio empatou por 0 a 0 com o Brasi de Pelotas, na noite desta quarta–feira (22), na estreia de Gustavo Quinteros. No Bento Freitas, foi possível ver os primeiros movimentos táticos do novo treinador. O Desenho Tático mostra o que foi diferente e o que se repetiu no Tricolor em relação ao time de Renato Portaluppi.

Escalação

Ainda sem contar com Cuéllar, João Lucas foi o único dos reforços à disposição de Quinteros. O lateral, no entanto, iniciou no banco com João Pedro mantido na direita. Assim, os 10 jogadores de linha que iniciaram a partida estavam no elenco em 2024. A exceção foi o goleiro Gabriel Grando, que retornou do empréstimo ao Cruzeiro e ocupou a vaga deixada por Marchesín.

Mesmo esquema

O esquema tático usado por Gustavo Quinteros foi o mesmo de Renato Portaluppi: o 4-2-3-1. À frente da linha de quatro defensores formada por João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Mayk, Dodi e Villasanti formaram a dupla de volantes. Pavon foi o extrema pela direita, Aravena o da esquerda e Cristaldo o meia por trás do centroavante Martin Braithwaite.

Como o Grêmio iniciou o jogo

Quinteros montou o Grêmio no 4-2-3-1 tendo Pavon e Aravena como pontas. Sharemytactics / Reprodução

Novos movimentos

Dentro do mesmo esquema tático, o Grêmio de Quinteros apresentou posicionamento e movimentos diferentes do que acontecia com Renato Portaluppi tanto com a bola quanto sem ela.

Uma diferença esteve na saída de bola. Quinteros repetiu a ideia que fazia no Vélez, campeão argentino de 2024. No momento de iniciação das jogadas, o Grêmio tinha tanto os laterais João Pedro e Mayk quanto os extremas Pavon e Aravena bem abertos, próximo da linha lateral.

Os volantes Dodi e Villasanti ganhavam liberdade, com o paraguaio até mais adiantado, e Cristaldo podia circular. A ideia era de que a saída de bola fosse feita com os zagueiros, que tinham a missão de encontrar passes curtos na entrelinha ou então viradas de jogo buscando os extremas no lado contrário. Essa movimentação foi diferente do que era feito com Renato, quando um dos volantes ou até os dois tinham a missão de recuar e receber a bola dos zagueiros.

Laterais abertos e zagueiros com missão de fazer a saída sem recuo dos volantes. Premiere / Reprodução

Esse protagonismo na saída de bola fez com que Rodrigo Ely aparecesse bastante arriscando passes e inversões. Ele até teve alguns bons acertos, mas também erros, principalmente nas bolas longas, que atrapalharam a equipe, impedindo-a de encontrar melhores progressões pelo campo. Ainda assim, Ely teve papel melhor do que Jemerson, discreto na saída.

Posições mais definidas

Outro ponto de diferença no Grêmio de Quinteros esteve na ideia de um jogo mais posicional. Se com Renato a preferência era por uma liberdade intuitiva nos movimentos, diante do Brasil de Pelotas o Tricolor teve os jogadores mais presos a suas posições de origem na fase ofensiva. Os movimentos foram feitos respeitando esses espaços e com trocas bem definidas entre os jogadores. Quem ganhou maior liberdade para andar pelo campo foi Cristaldo, repetindo o que Quinteros fazia no Vélez com o meia Claudio Aquino.

Faltou ao Grêmio, no entanto, maior coordenação para a movimentação dos jogadores no setor da bola. A equipe pecou por ficar estática em alguns momentos. Quinteros reconheceu isso após a partida em sua análise de que faltou maior associação à equipe.

Marcação alta

Uma característica que o Grêmio mostrou ao longo do jogo foi a de procurar pressionar a saída de bola do Brasil de Pelotas. Essa marcação alta é uma das marcas dos trabalhos de Quinteros. Em 2024, o Grêmio optava por marcar um pouco mais recuado esperando seus adversários. No entanto, como o Brasil de Pelotas arriscou pouco as saídas curtas, não foi um teste suficiente para avaliar a pressão feita pelos homens de frente.

O Grêmio voltará a campo no domingo (26), às 20h30min, para enfrentar o Caxias, na Arena. Quinteros terá pouco tempo para corrigir os problemas da equipe. Neste momento, o jogo vai ser uma continuidade do treino, mas algumas ideias do novo técnico já apareceram na estreia. Falta aprimorar a execução delas, o que deverá melhorar com o tempo, e também com a chegada de reforços, principalmente para o sistema defensivo. Os zagueiros do Grêmio agora também são importantes na construção de jogo.