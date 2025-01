Grêmio faz proposta por zagueiro do Sevilla-ESP

Marcão celebra vitória do Sevilla na Europa League em 2023. Odd ANDERSEN / AFP

A direção do Grêmio tenta a contratação do zagueiro Marcão, 28 anos, que está no Sevilla-ESP. A proposta é por empréstimo. No entanto, a negociação é considerada muito difícil de ser concretizada. De qualquer maneira, o clube gaúcho pretende insistir no atleta.

Natural de Londrina, o defensor começou a carreira na base do Athletico-PR. Depois de passar por Guaratinguetá, Ferroviária e Atlético-GO, foi negociado com o futebol europeu, onde atuou por Rio Ave-POR e Chaves-POR.

Entre 2018 e 2022 jogou no Galatasaray-TUR, com 141 jogos disputados. Em 2022, se transferiu para o Sevilla e esteve em campo em 34 partidas. Seu último jogo foi no dia 4 de janeiro, na derrota para o Almería.