Grêmio tem oito jogadores estreantes em Gauchão 

Jemerson disputará seu primeiro Gauchão. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A fotografia do elenco gremista para 2025 está diferente. O Tricolor terá oito estreantes na competição, um terço dos atletas presentes em Pelotas, local da partida de estreia diante do Brasil de Pelotas, nesta quarta (22), no Estádio Bento Freitas.

Além do próprio treinador Gustavo Quinteros, que pela primeira vez trabalha no Brasil, são três novidades no time titular em relação ao grupo que levantou o hepta em 2024. Na defesa, Jemerson é o novato. No ataque, Aravena e Braithwaite são as atrações.

Já no banco de reservas, há jovens formados nas categorias de base, casos dos goleiros Thiago Beltrame e Guilherme Leal e do lateral-esquerdo Pedro Gabriel. Monsalve e Arezo também não atuaram no Gauchão.

Além dos oito jogadores, João Lucas e Edenilson vestiram camisas de outros clubes no torneio. O lateral-direito representou o Juventude em 2024, já o meio-campista atuou por Caxias e Inter em anos anteriores, mas chegaram depois da conquista do heptacampeonato gaúcho.