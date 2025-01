Roger Machado pode ter encontrado a solução para um problema sério do Inter

Victor Gabriel foi seguro contra os atacantes do Juventude. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Se ele jogar sempre assim, está resolvido um dos problemas de Roger Machado nesse começo de temporada. Ainda é preciso ver se vai se repetir nesse nível, claro, mas a resposta diante de um adversário de Série A superou as expectativas. Aos 20 anos, o zagueiro Victor Gabriel foi muito bem na vitória contra o Juventude por 2 a 0 nesse sábado (25), no Beira-Rio, a primeira colorada no Gauchão.

Pelo alto, enfrentou o duelo físico com o experiente centroavante Gilberto. Pelo seu lado, o esquerdo da área, caiu o rápido ponteiro Ênio, do Juventude, mais perigoso atacante do time da Serra. Como Bernabei estava voltando, ainda sem ritmo, Victor Gabriel teve que se dividir entre Gilberto e as costas de Bernabei. Não comprometeu em nenhuma das missões.

Na saída de bola, sempre achou o passe entrelinhas, para frente. Não parece ser o zagueiro que, com medo, opta pelo passe de segurança para trás ou para o lado. Houve momentos em que, no segundo tempo, Bruno Henrique desceu e abriu espaço para ele subir com a bola. Quase marcou outro gol de cabeça em escanteio. Claro que é prematuro cravar, mas penso que seguirá como titular, com a vantagem de devolver Vitão ao lado direito da zaga.

Falta resolver as limitações de Aguirre na lateral direita, reconectar Thiago Maia e encontrar um substituto para quando não tiver Fernando, já que Rômulo saiu. Mão deu para ver ser Ronaldo, ex-Juventude, será esse jogador. Outra questão é Wanderson.

Sem Gabriel Carvalho, o jeito é torcer para Tabata voltar logo. Wanderson não consegue ser o atacante que agride. Finaliza pouco e falta a ele a atitude que sobra em Wesley do outro lado. Não é pouco, como se vê, até por que as exigências desse ano serão maiores.

Mas é só começo de temporada. Que se dê o devido desconto. Menos mal, para o Inter, que a vitória sobre o Juventude veio com merecimento. O Inter produziu mais. Anthoni pouco trabalhou, mas há um longo caminho a percorrer diante das perdas e lesões.