Com valores promocionais, Ypiranga inicia venda de ingressos para jogo com o Grêmio

No Gauchão de 2024, equipes ficaram no 0 a 0. Enoc Junior / Ypiranga FC/Divulgação

A direção do Ypiranga já disponibilizou o primeiro lote de ingressos para o jogo contra o Grêmio, da última rodada do Gauchão, que será em 15 de fevereiro, no Colosso da Lagoa. A venda tem valores promocionais para a partida.

Dois mil ingressos de arquibancada são vendidos a R$ 100, sendo mil para cada torcida. Depois disso, o valor subirá para R$ 150. A meia-entrada para idosos e estudantes será R$ 75 (compra em qualquer lote). Crianças menores de 5 anos não pagam.

As vendas antecipadas já estão liberadas no site do Ypiranga, na secretaria do clube e na Eletrônica Erechim.

Ingressos para os demais jogos