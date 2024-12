"Fizeram eu me sentir em casa": Renato Portaluppi se despede de hotel onde morava e agradece a confeiteiro

Após encerrar seu vínculo com o Grêmio e retornar ao Rio de Janeiro, Renato fez questão de agradecer aos funcionários do hotel onde morou durante o período em que trabalhou em Porto Alegre, incluindo o confeiteiro Seu Zé.

"Durante todo o tempo em que estive em Porto Alegre, sempre fui bem tratado por todos no Deville. Queria agradecer ao gerente André, ao confeiteiro seu Zé e todos os funcionários. Eles me fizeram sentir como se estivesse em casa. Muito obrigado pelo carinho e por toda a atenção. Um beijo no coração de vocês", escreveu Portaluppi no Instagram.