Em imagens, veja o adeus de Renato para a torcida do Grêmio

Emoção tomou conta do treinador ao ser recepcionado pela torcida.

Renato Portaluppi se despediu da torcida gremista na tarde desta terça-feira (10). No aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ele recebeu o carinho de aproximadamente 600 torcedores por meio de aplausos e cânticos.

O treinador que mais vezes comandou o Grêmio, com 542 jogos na casamata , se juntou aos torcedores e recebeu uma camisa de presente.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.