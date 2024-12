Às vésperas da aposentadoria, Geromel e Fabio recebem homenagem dos jogadores do Grêmio

Antes de se despedirem dos gramados neste domingo (8), Geromel e Fabio receberam uma homenagem por parte dos jogadores do Grêmio. Em uma confraternização realizada nesta sexta-feira (6), que contou com a presença dos funcionários do clube, a dupla foi presenteada com placas de agradecimento pelos serviços prestados ao Tricolor.

Embora não tenha oficializado, o lateral-direito de 34 anos já havia comunicado internamente a decisão de encerrar a carreira. Nas redes sociais, o camisa 2 gremista publicou uma foto da lembrança entregue:

“O grupo de jogadores do Grêmio homenageia o amigo Fabio por sua exitosa carreira no futebol e agradece pelo companheirismo e lealdade nos dois anos de convívio em Porto Alegre. Seus valores e o amor pelo futebol inspiram a quem te conhece e servem de referência aos futuros atletas”, diz o texto publicado na placa.

Já o zagueiro, que escreveu seu nome na história do clube com os títulos da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017, além de sete Gauchões, ainda receberá mais homenagens antes e depois do confronto com o Corinthians, pela última rodada do Brasileirão.

Cotado para iniciar entre os titulares, o camisa 3 verá seu rosto se multiplicar nas arquibancadas da Arena, com 30 mil máscaras confeccionadas e que serão entregues aos torcedores. A ação do clube também contará com a distribuição de 9 mil braçadeiras de capitão e 3 mil adesivos.

Após o jogo, agendado para iniciar às 16h deste domingo, Geromel ainda permanecerá no gramado para receber os aplausos da torcida gremista após 11 temporadas vestindo a camisa tricolor.