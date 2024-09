O auxiliar técnico Alexandre Mendes é investigado em um inquérito na 2ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre. O profissional, que trabalha com Renato Portaluppi no Grêmio, foi afastado pelo clube na terça-feira (17) sob a alegação de "motivos particulares". Ele não estará no banco de reservas no domingo, contra o Flamengo, na Arena. Outros dois auxiliares vão substituir Renato, suspenso.