Investigado por suposta agressão doméstica contra sua ex-companheira, Alexandre Mendes, 60 anos, auxiliar técnico de Renato Portaluppi no Grêmio, tem uma medida protetiva em vigor contra si. Zero Hora teve acesso aos documentos do pedido da ação contra o profissional, com depoimentos da mulher. A reportagem também obteve a manifestação da defesa, afirmando que ele jamais a agrediu e pedindo a “condenação por litigância de má-fé”.