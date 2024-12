Suárez no Grêmio: os números do uruguaio antes, durante e depois da novela que viveu em 2023

Suárez deixou o Grêmio em dezembro de 2023, após acordo com a direção, antecipando em um ano o fim do contrato.

As dores no joelho direito de Luis Suárez foram o assunto principal nos 57 dias de tensão envolvendo o centroavante, a direção do Grêmio e os milhões de gremistas que torciam pela permanência do ídolo. Entre os dias 30 de maio e 26 de julho de 2023, o uruguaio colocou em dúvida sua carreira em função de uma lesão crônica. Porém, após o acordo que antecipou em um ano seu vínculo com o Tricolor, as dores não geraram mais debates públicos e seu desempenho melhorou.