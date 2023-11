Em frente a estátua de Roberto Dinamite, maior artilheiro da história do Brasileirão, Luis Suárez comprovou a existência da "Zona Suaréz". E consolidou o Grêmio de vez na briga pelo título. Na noite desta quinta (9), em São Januário, com três gols do centroavante e um de Galdino, o Tricolor bateu o rival carioca por 4 a 3 de virada e agora tem pontuação de líder. Empatados com 59 pontos, os cariocas levam vantagem no saldo de gols (23 contra 8). Com cinco jogos por disputar, o Grêmio nunca esteve tão perto do título como agora.