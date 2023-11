Mais três gols. Mais uma vitória do Grêmio. Um time que toma muitos gols, mas que tem um gênio no ataque. E esse gênio resolve. Não é a primeira vez, mas pode ter sido a partida mais brilhante de Suárez com a camisa do Grêmio. O que é difícil para os atacantes comuns, para ele é uma incrível rotina de solução.