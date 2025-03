Existe uma diferença muito grande entre o Inter e o Grêmio nesta final de Gauchão

Inter venceu o Gre-Nal 445, na Arena, por 2 a 0. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Inter é um time de bons jogadores. Já o Grêmio é um grupo de atletas, muitos de qualidade, em busca de um time. Os jogadores não se conhecem, e os torcedores não sabem o limite destes atletas.

O treinador tem dois meses de trabalho. Lembram que quando Roger Machado assumiu levou muitas pancadas? Até que, passado um bom tempo, veio o time colorado.

É uma diferença muito grande. O Inter já poderia ter goleado o Grêmio na fase classificatória.

Os colorados até perderam a chance de liquidar o campeonato neste jogo. Isso foi desperdiçado porque seus jogadores desperdiçaram muitos gols.

Só um milagre faz o Grêmio emparelhar com o Inter, que está com um pé e meio para conquistar o Gauchão.

E o Grêmio ainda tem jogo no meio de semana pela Copa do Brasil. Os colorados têm a semana inteira para melhorar seus movimentos táticos e recuperar jogadores.

Futuro imediato

Uma semana inteira para trabalhar e confirmar o título gaúcho no domingo. Este é o futuro imediato do Inter. Já o Grêmio viverá uma semana complicada. Depois de perder para o Colorado faz longa viagem para enfrentar o Athletic pela Copa do Brasil. Acho este jogo muito perigoso.

O time gremista escapou, com muita sorte, de ser eliminado pelo São Raimundo na primeira fase da Copa do Brasil. Este time mineiro que irá enfrentar na quarta-feira (12) é muito melhor. Costuma enfrentar os grandes de Minas com autoridade. E se se o confronto terminar empatado, a decisão vai para os pênaltis.

A chance do octa no Campeonato Gaúcho, ao que tudo indica, já era. O grande jogo é o da quarta. Perder o Gauchão e ser eliminado da Copa do Brasil é uma demasia considerando o tamanho do Grêmio.

