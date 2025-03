Donnarumma defendeu dois pênaltis e garantiu classificação do PSG. Darren Staples / AFP

A Champions League conheceu nesta semana os seus classificados para as quartas de final da competição. A nova fase de mata-mata terá a participação de dois clubes espanhóis, dois ingleses, dois alemães, um italiano e um francês.

Os confrontos devem ocorrer nas semanas do dia 8 e 16 de abril. Veja abaixo a lista de jogos das quartas de final.

O destaque da quarta-feira foi a classificação do Real Madrid, que eliminou o rival Atlético de Madrid pela quinta vez na Champions League. O time treinado por Simeone abriu o placar logo aos 28 segundos de jogo, com Gallagher. A melhor chance do Real foi no segundo tempo, com o pênalti perdido por Vinicius Junior.

Nas série de cobranças de penalidades, Rudiger deu a vitória para os merengues.

PSG vence Liverpool

Na terça-feira, o PSG mostrou força ao derrotar o Liverpool na casa do adversário. Mesmo em casa, o time inglês perdeu por 1 a 0 no tempo normal e eliminado nos pênaltis.

Os Red venceram na semana passada por 1 a 0, em Paris. Em um jogo de cargas revezadas no primeiro tempo, o PSG devolveu o placar, com gol de Dembélé. No segundo, os parisienses defenderam a vantagem.

Depois de uma prorrogação sem gols, os franceses avançaram com vitória por 4 a 1 nos pênaltis. Todos os jogadores da equipe visitante converteram suas cobranças. Darwin Nuñez e Curtis Jones pararam no goleiro italiano Gianluigi Donnarumma.

Agora, o PSG espera para conhecer o seu adversário nas quartas de final. Ele sairá da partida entre Aston Villa e Brugge, marcada para as 17h desta quarta (12). Na ida, mesmo longe de seus domínios, o Villa venceu por 3 a 1.

Bayern vence outra vez

O que se imaginava ser um confronto parelho foi, na verdade, um passeio do Bayern de Munique. Foram duas vitórias e nenhum gol sofrido.

Em um duelo entre alemães, os bávaros venceram os dois confrontos diante do Bayer Leverkusen. Na ida, em casa, vitória por 3 a 0. Agora, 2 a 0, com um gol de Kane e outro de Davies.

Em busca do sétimo titulo continental, o Bayern terá pela frente a Inter de Milão, que também se classificou nesta terça-feira.

Inter confirma o favoritismo

Vitória fora e em casa da Inter de Milão. A equipe de Simone Inzaghi aplicou 2 a 1 no Feyenoord, no Estádio San Siro. Çalhanoğlu e Thuram marcaram para os italianos.

Moder descontou para os holandeses. Na ida, a Inter venceu por 2 a 0. O clube busca o tetracampeonato da Champions.

Novo show de Raphinha

O gaúcho Raphinha brilhou mais uma vez pelo Barcelona. Ele foi autor de dois dos três gols do Barça no 3 a 1 sobre o Benfica. Em Lisboa, os espanhóis venceram por 1 a 0.

Virada do Dortmund

Depois de empatar em casa no jogo da ida e sair perdendo na partida da volta, o Borussia Dortmund conseguiu se recuperar e garantir presença entre os oito melhores do torneio. O Lille saiu na frente aos quatro minutos do primeiro tempo. Depois, na etapa final, Emre Can Maximilian Beier viraram o jogo para os alemães.

Atropelo dos Gunners

O Arsenal já tinha encaminhado sua classificação no jogo de ida, ao vencer o PSV por 7 a 1. Na volta, em seus domínios, ficou no 2 a 2 com os holandeses, confirmando seu favoritismo. No agregado: 9 a 3.

O "novo" inglês

Em casa, o Aston Villa venceu o Club Brugge por 3 a 0 e confirmou sua presença nas quartas de final pelo agregado de 6 a 1. Nesta quarta-feira (12), os ingleses contaram com gols de Marco Ansensio (duas vezes) e Ian Maatsen.

Os jogos da próxima fase da Champions League serão disputados em 8 e 9 de abril, os de ida, e 15 e 16 de abril, os de volta.

Quartas de final