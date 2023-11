Insatisfeita com os resultados recentes em um Brasileirão que estava quase ganho, a torcida do Botafogo fez protesto na frente do CT do clube antes do início do treino desta quarta (8). Os torcedores alvinegros cobram reação imediata já contra o Grêmio, nesta quinta (9), em São Januário. E, claro, exigiram a conquista do título da competição.