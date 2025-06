Governo de Portugal vai notificar mais de 5 mil brasileiros para que deixem o país

No início do mês de maio, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (Aima) informou que notificaria cerca de 18 mil imigrantes. Agora, o número aumentou em 88% .

De acordo com o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro, as quase 34 mil pessoas receberão as notificações para deixar o país voluntariamente ou à força, se necessário. As informações são do site Público.