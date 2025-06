Primeiras especulações do Grêmio no mercado mostram o que Mano pretende no segundo semestre

Alex Santana completou 30 anos em maio e está com a vinda encaminhada Rodrigo Coca / Corinthians

Os primeiros nomes buscados pelo Grêmio para a janela mostram bem o perfil de jogadores prontos e com lastro para desembarcar e jogar. São dois em específico.

Adryelson, 27 anos, tem liderança e qualidade técnica para ser o dono da vaga pela direita da zaga. É o zagueiro campeão da América e do Brasileirão. Entrou no time na hora decisiva, substituindo Bastos, grande destaque naquele momento e que havia perdido a reta final da temporada por lesão.

Alex Santana completou 30 anos em maio e está com a vinda encaminhada. Ele será o que Mano define como o segundo jogador do meio-campo híbrido, com força de marcação e capacidade de criação e chegada à frente.

O volante teve ótimos momentos no Botafogo e oscilou no Athletico-PR. No Corinthians, teve mais espaço em 2024, logo que chegou. Neste ano, participou de 22 dos 37 jogos, mas em apenas 10 deles foi titular. Seu perfil, de jogador cascudo e com personalidade forte, mostra bem o que o Grêmio busca para incrementar o grupo no segundo semestre e tentar, com dar identidade ao time.

