O Brasil se negou a perder diante do torcedor. Em partida difícil, contra a forte seleção japonesa, a equipe de Arthur Elias chegou a sair em desvantagem, mas contou com a estrela da estreante Jhonson, de 19 anos, para buscar a segunda vitória na data Fifa. Desta vez, por 2 a 1.

Atuando no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, a Seleção Brasileira sofreu no primeiro tempo e viu Seike abrir o placar para as japonesas, logo no início da etapa final. Mas não se abateu e buscou a virada com gol contra de Ishikawa e outro de Jhonson, que havia entrado no lugar de Marta.

A vitória sobre mais uma forte seleção aumenta a confiança da equipe comandada por Arthur Elias, às vésperas da Copa América, prevista para julho, e a dois anos da Copa do Mundo. Ainda neste mês, há mais um teste previsto: contra a França, no dia 22, em Grenoble.

História do jogo

O primeiro tempo teve dois tons. O início foi dominado pelo Brasil, que conseguiu emendar uma sequência de oportunidades, aproveitando-se das bolas paradas.

Aos 11 minutos, foram quatro cobranças em sequência. A melhor delas veio com Marta que, após jogada ensaiada no escanteio, arriscou da entrada da área, mas parou em defesa de Yamashita.

A Seleção Brasileira mantinha o domínio e voltou a levar perigo aos 16. Depois de escanteio cobrado por Marta, pelo lado esquerdo, Duda Sampaio ganhou a disputa aérea e cabeceou para o gol, mas a bola saiu pela linha de fundo.

As japonesas se encontraram da metade para o final do primeiro tempo, e construíram as melhores oportunidades da etapa inicial. Aos 27, Matsukubo saiu na cara do gol, mas finalizou na trave. Logo na sequência, foi a vez de Seike ganhar de Mariza na corrida, mas parar em defesa de Lorena, com a mão esquerda.

Três minutos depois, mais uma chance do Japão, que seguia aproveitando-se da velocidade de Seike em cima de Mariza. Desta vez, a volante venceu a disputa pelo lado direito, invadiu a área e tirou de Lorena. Mas, sozinha de frente para o gol, finalizou mal e mandou direto para fora.

Nervoso, o Brasil sentiu a pressão japonesa e não conseguiu se reencontrar no jogo. A equipe de Arthur Elias aparentava esperar o tempo passar em busca das novas orientações no segundo tempo.

Reta final

As japonesas voltaram para o jogo querendo manter o domínio, e conseguiram ser efetivas logo aos 30 segundos. Após cruzamento rasteiro de Fujino na área, Seike venceu a marcação de Mariza e apenas empurrou para o fundo das redes.

O Brasil tentava esboçar uma reação, e aproveitava-se da estrela de Marta, em jogadas pelo lado esquerdo. E foi justamente assim que a Seleção buscou o escanteio que resultou em gol.

Após cobrança de Duda Sampaio, aos seis minutos, a bola desviou no joelho de Ishikawa e terminou no gol. Era o empate rápido de uma Seleção empurrada pela torcida em Bragança Paulista.

Diferente do primeiro tempo, o segundo não tinha domínio de nenhum dos lados. E, logo aos 12, foi a vez de as japonesas levarem perigo, mais uma vez com Seike. A meio-campista recebeu passe de Fujino e carimbou a trave brasileira.

A virada da Seleção Brasileira veio de maneira especial. A jovem Jhonson, de apenas 19 anos, entrou no lugar de Marta, 39, e não sentiu a responsabilidade. Em contra-ataque puxado por Kerolin, aos 33, a centroavante recebeu o passe e encobriu a goleira japonesa para colocar o Brasil à frente no placar. Era a estreia da promessa do futebol feminino mostrando que tem estrela.

Aos 40, o Brasil quase ampliou, em jogada de velocidade puxada por Gio. A atacante brasileira serviu Kerolin, na meia-lua, que optou pelo passe para Fátima Dutra finalizar e parar na defesa japonesa.

De toda forma, a oportunidade não fez falta e a Seleção se despede da data Fifa com 100% de aproveitamento.

Amistoso Internacional — 2/6/2025

Brasil (2)

Lorena; Thais Ferreira (Kaká, 15'/2ºT), Isa Haas, Mariza e Yasmim (Fátima Dutra, 26'/2ºT); Angelina, Duda Sampaio e Marta (Jhonson, 26'/2ºT); Kerolin (Ary Borges, 48'/2ºT), Dudinha (Gio, 26'/2ºT) e Adriana (Bruna Calderan, 15'/2ºT). Técnico: Arthur Elias.

Japão (1)

Yamashita; Kitagawa (Okuma, INT), Takahashi (Yamamoto, 37'/2ºT), Ishikawa e Koga; Momiki (Sugita, 16'/2ºT), Seike (Hamano, 16'/2ºT) e Miura; Fujino (Ueki, 16'/2ºT), Tanaka e Matsukubo (Miyazawa, 37'/2ºT). Técnico: Nils Nielsen.

Gols: Seike (J), aos 30 segundos do segundo tempo; Ishikawa (B, gol contra), aos 6 minutos do segundo tempo; Jhonson (B), aos 33 minutos do segundo tempo.

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista;

Cartões amarelos: Duda Sampaio e Bruna Calderan (B); Ishikawa (J);

Arbitragem: Maria Laura Fortunato (ARG), auxiliada por Daiana Milone (ARG) e Gisela Trucco (ARG). VAR: Maria Victoria Daza (COL).

Público: 8.412

Renda: R$ 270.050,00

Próximo jogo

Sexta-feira, 27/6 — 21h30min

França x Brasil