MC Poze do Rodo foi preso por suspeita de envolvimento com facção e apologia ao crime. REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Justiça concedeu habeas corpus e autorizou a soltura de Marlon Brandon Coelho Couto Silva, conhecido como MC Poze do Rodo. Ele é investigado por apologia ao crime e envolvimento com facção. As informações são do g1.

O cantor foi preso na quinta-feira (29), em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro.

O desembargador Peterson Barroso, da Primeira Vara Criminal de Jacarépagua, revogou a prisão temporária do cantor e determinou o cumprimento de medidas cautelares.

Na decisão, alegou que o "material arrecadado na busca e apreensão parece ser suficiente para o prosseguimento das investigações, sem a necessidade da manutenção da prisão", conforme o jornal O Globo.

À Agência Brasil, o advogado Fernando Henrique Cardoso Neves, que defende o funkeiro, classificou a decisão como “serena que restabelece a liberdade e dá espaço à única presunção existente no direito: a de inocência”.

Medidas cautelares

Quando estiver solto, o MC terá que cumprir medidas como:

Comparecimento mensal em juízo até o dia 10 de cada mês para informar e justificar suas atividades;

Não se ausentar da Comarca enquanto perdurar a análise do mérito do habeas corpus;

Permanecer à disposição da Justiça informando telefone para contato imediato;

Proibição de comunicar-se com pessoas investigadas pelos fatos envolvidos no inquérito, testemunhas, bem como pessoas ligadas à facção criminosa Comando Vermelho.

Investigação

De acordo com as investigações, o MC realiza shows exclusivamente em áreas dominadas pelo Comando Vermelho, com a presença ostensiva de traficantes armados com fuzis, a fim de garantir a "segurança" do artista e do evento.

Conforme a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) do Rio de Janeiro, o repertório do artista tem "clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes".

O MC é conhecido por músicas como To Voando Alto, Vida Louca, A Cara do Crime e Me sinto Abençoado.