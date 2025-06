O Grêmio deixou a semana mais leve

O gremista que não começou a semana sorrindo, começou errado. Eu não sei vocês, mas a minha segunda-feira (2) foi com sorriso de orelha a orelha. Lógico que pela boa vitória do Tricolor contra o Juventude, combinada com uma coisinha esquisita que aconteceu também no Beira-Rio no finalzinho do domingo (1º). O fato é que as coisas estão começando a melhorar por aqui.