Botafogo e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 20h, em São Januário, no Rio de Janeiro. Os cariocas, outrora favoritos ao título do Brasileirão, deixaram os principais concorrentes se aproximarem. Em caso de vitória, o Tricolor pode se recolocar na briga pela taça, mesmo que o rival permaneça com uma partida a menos.