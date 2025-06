Esposa de MC Poze do Rodo, Vivi Noronha, é alvo de operação policial contra lavagem de dinheiro

Vivi Noronha e MC Poze do Rodo têm três filhos e estão juntos desde 2018, entre idas e vindas.

A influenciadora e esposa do MC Poze do Rodo, Vivi Noronha, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta terça-feira (3). Ela já tinha sido alvo de investigação em novembro de 2024, quando teve carros e joias apreendidos por conta de suspeita de sorteios ilegais.