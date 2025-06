"Não acho que tenha sido erro", afirma Lula sobre impasse envolvendo alta do IOF 

Presidente Lula concedeu entrevista coletiva no fim da manhã. Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (3), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou sobre o impasse envolvendo a alta do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), anunciada em 22 de maio pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Seis horas depois de publicar o decreto, o governo revogou trecho que aumentava o tributo sobre aplicações no Exterior.

De acordo com Lula, o anúncio feito no dia 22 "não foi um erro" do setor econômico, mas sim uma apresentação do que havia sido pensado até o momento.

— A Fazenda trabalhou e fez o anúncio. Poderia ter feito discussão, mas era uma sexta-feira (dia 23 de maio) e queríamos dar uma resposta logo. Se houve uma reação de que há outra possibilidade, estamos discutindo essa possibilidade — afirmou Lula.

Ele destacou que em nenhum momento "Haddad teve qualquer problema de discutir o assunto". Afirmou ainda que o tema será pauta em encontro ainda nesta terça-feira.

— Não acho que tenha sido erro não. Em nenhum momento, o companheiro Haddad teve qualquer problema de rediscutir o assunto. A apresentação do IOF foi o que eles tinham pensado naquele momento. Aí se aparece alguém com ideia melhor e ele topa discutir, vamos discutir — declarou Lula.

As medidas são mantidas em sigilo pela equipe econômica. Expectativa é de que sejam divulgadas ainda nesta terça se tiverem o aval de Lula.

Confira a seguir os demais tópicos abordados por Lula durante a entrevista coletiva:

Fraude no INSS

O presidente Lula citou o governo de Jair Bolsonaro ao falar sobre a fraude do Instituto Nacional do Serviço Social (INSS).

— Todo mundo sabe que isso foi um erro do governo passado, possivelmente propositalmente — disse Lula.

No entanto, em seguida o presidente afirmou que antes de denunciar é preciso ir a fundo na investigação para ter provas:

— Sou contra fazer uma denúncia contra alguém que você não tem provas — afirmou.

Ele garantiu ainda ainda que o dinheiro dos aposentados será devolvido e que os culpados serão punidos.

Defesa de Marina Silva

O presidente ainda rasgou elogios à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao relembrar o episódio durante audiência no Senado que discutia as novas normas de Licenciamento Ambiental, na semana passada.

— Marina Silva é uma companheira da mais extraordinária lealdade ao governo, que eu tenho 100% de confiança nela e que eu tenho certeza de que ela tem 100% de confiança em mim, que tudo que ela faz ela se propõe a dividir comigo — declarou Lula.

Marina abandonou a sessão após discussão com os senadores Omar Aziz (PSD-AM), Marcos Rogério (PL-RO) e Plínio Valério (PSDB-AM).

Lula contou que após a discussão no Senado, ligou para ela e a parabenizou por ela ter se retirado da situação o que, na avaliação dele, foi de uma atitude de grande grandeza.

Sanções dos EUA contra Moraes

O presidente voltou a criticar as manifestações do governo dos Estados Unidos contra a atuação do ministro do Supremo Tribunal Fedeal (STF) Alexandre de Moraes.

— É inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo de palpite sobre a decisão da Suprema Corte de outro país. Se você concorda ou não, silencie, porque não é correto você dar palpite, você ficar julgando as pessoas — criticou Lula.

Ele afirmou ainda que os Estados Unidos precisa compreender que respeito a integridade das instituições de outros países é muito importante.

— Pode ficar certo que o Brasil irá defender não só o seu ministro, mas também a Suprema Corte — declarou Lula.