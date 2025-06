Alex Santana, Adryelson e Cristaldo: como estão as negociações do Grêmio

Presidente Alberto Guerra esteve na Europa e tentou agilizar contratação do zagueiro do Lyon.

A direção do Grêmio avança para fechar contratações ainda na primeira janela da metade do ano, que termina na terça-feira (10) da próxima semana.

No momento, está é a situação dos principais negócios do clube:

Alex Santana

Adryelson

O presidente Alberto Guerra já voltou da Europa, onde acompanhou a final da Liga dos Campeões e fez contatos com dirigentes do Lyon-FRA, clube com o qual o zagueiro tem contrato até 2028. O negócio é muito difícil pelos valores envolvidos. No entanto, a direção gremista tenta um esforço para viabilizar a operação.