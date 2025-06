Após suspeita de fratura, Braithwaite será reavaliado pelo Grêmio

A reapresentação do Grêmio trará uma atualização importante sobre Braithwaite. Na vitória diante do Juventude, no domingo (1°) , o centroavante sofreu uma pancada na perna direita, que chegou a gerar uma suspeita de fratura.

O dinamarquês sofreu uma falta e precisou ser substituído aos 10 minutos do segundo tempo. Zero Hora apurou que a primeira avaliação, ainda no estádio, não constatou fratura no local.