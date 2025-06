Esportivo anuncia novo técnico para sequência da Divisão de Acesso

Márcio Nunes chega para fazer o Esportivo vencer na Série A2. Pâmela Silva / Avenida/Divulgação

O Esportivo confirmou nesta terça-feira (3) o seu novo técnico para a sequência da Divisão de Acesso 2025. Márcio Nunes terá a missão de recuperar a equipe em campo e buscar o acesso à elite do futebol gaúcho. O profissional assume no lugar de Alê Menezes, demitido após a derrota por 3 a 1 para o Inter de Santa Maria.

— Infelizmente, os resultados não vieram. O Alê Menezes foi desligado com seu auxiliar, agrademos a eles. Para a nova caminhada, um novo recomeço. Estamos contando agora com o Márcio Nunes e a equipe dele. Desejamos sorte e vamos trabalhar juntos. Precisamos da torcida na Montanha dos Vinhedos, contra o Gaúcho, precisamos da organizada, dos pais dos alunos da base, da comunidade para incentivar o time para o pontapé inicial de uma nova fase para o Esportivo — declarou o presidente do clube, Marcos Fracalossi.

Aos 44 anos, Márcio Nunes chega para a sua primeira passagem pelo Tivo. Ele é natural de Cachoeira do Sul e seu último trabalho foi no Guarany de Bagé, quando comandou a equipe no Gauchão, Copa do Brasil e no início da Série D do Brasileirão.

Leia Mais Esportivo anuncia saída do técnico Alê Menezes

O profissional conhece bem a realidade do futebol do interior. Como técnico, Márcio Nunes tem passagens por Veranópolis, Avenida, Inter-SM, Luverdense, Novo Hamburgo e São Paulo-RG. Ele foi jogador até 2017, quando decidiu aposentar as chuteiras.