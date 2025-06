Biólogos podem aplicar procedimentos estéticos? Entenda a polêmica envolvendo diferentes categorias profissionais

Uma resolução do Conselho Federal de Biologia (CFBio) que autoriza a realização de procedimentos estéticos por biólogos habilitados em Biologia Estética é contestada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Publicada no Diário Oficial da União no dia 7 de maio, a resolução nº 734/2025 inclui procedimentos como microagulhamento e aplicação de toxina botulínica, conhecida pelo nome comercial Botox (veja a lista abaixo).

Como é a habilitação de biólogos

O Sistema CFBio/CRBios conta com cerca de 300 biólogos habilitados em Biologia Estética . A habilitação pode ocorrer por meio de graduação, pós-graduação lato sensu ou cursos livres, reconhecidos pelo Ministério da Educação. Os biólogos habilitados em Biologia Estética precisam estar regularizados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os equipamentos e produtos necessários à execução do trabalho devem estar regularizados para fins estéticos na Anvisa e nos demais órgãos competentes.

Para bióloga, críticas são "medo da concorrência"

A bióloga e integrante do Grupo de Trabalho da Biologia Estética do CFBio Francine Martins Pereira defende que cada conselho profissional deve supervisionar "apenas a sua área":

— Muito nos admira (o fato de receber contestações de entidades médicas), porque as disciplinas básicas da formação dos médicos, na maioria das vezes, são dadas por biólogos : anatomia, bases celulares, citologia, embriologia e fisiologia, por exemplo. Sou mestre em Fisiologia e doutora em Ciências Farmacêuticas e dou aula na Medicina há 18 anos.

— A classe médica, de certa forma, sente-se ameaçada pelos profissionais da saúde . Hoje, a maioria dos dermatologistas não está mais atuando só em patologia: está atuando em estética. Então, é muito mais reserva de mercado e medo da concorrência do que qualquer outra situação.

— Está muito claro no Ato Médico que "invasivo" é atingir orifícios e órgãos internos. E não estamos fazendo isso em hipótese alguma. "Invasivo" é diferente de "injetável".

O CFBio pretende elaborar um manual para detalhar os padrões para a habilitação dos profissionais no país.

Procedimentos autorizados pela norma

Veja procedimentos que podem ser realizados por biólogos habilitados em Biologia Estética segundo a resolução nº 734/2025 do CFBio:

Segurança dos pacientes

A conselheira Graziela Bonin afirma que o posicionamento contrário do Conselho Federal de Medicina se dá por uma "preocupação crescente em relação à segurança dos pacientes nos procedimentos estéticos invasivos":

— Várias profissões que não têm nem formação nem habilitação legal para exercer essas atividades vêm extrapolando as suas atribuições por decisões de conselhos profissionais, que são normas abaixo da lei e vêm colocando a população em risco .

Bióloga e integrante do Grupo de Trabalho da Biologia Estética do Conselho Federal de Biologia (CFBio)

Graziela critica o que considera uma "banalização de procedimentos invasivos" e afirma que a resolução do Conselho Federal de Biologia representa um " absurdo do ponto de vista tanto de legislação quanto de formação desses profissionais".

— Se você olhar a Lei n° 6.684 , de 1979 (que regulamenta as profissões de biólogo e de biomédico), nem a profissão de biólogo nem a de biomédico tem atribuição de atendimento direto ao paciente . E a execução de procedimentos invasivos é, por lei, privativa da medicina .

"Risco de sequelas para o resto da vida", diz médica

Sobre a interpretação do CFBio do conceito de "procedimentos invasivos", Graziela contesta:

— O que o CFM considera invasivo e está muito bem fundamentado no parecer 35/2016 (que trata de procedimentos invasivos na dermatologia) é que aplicação de toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, aplicação de laser, de ultrassom microfocado e luz intensa pulsada, entre outros, são, sim, invasivos porque causam lesões na derme. Peelings que afetam apenas a epiderme jamais foram contestados pelo CFM.

Conselheira federal do CFM

— A anatomia é uma parte mínima do conhecimento de que se precisa para indicar e executar procedimentos específicos de dermatologia e cirurgia plástica. Procedimentos invasivos têm riscos de evoluir de forma insatisfatória e que, por vezes, não é passível de solução. Nem tudo se resolve indo depois no médico. A escolha do profissional errado pode trazer danos e sequelas para o resto da vida.