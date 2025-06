Atacante do Grêmio pode retornar contra o Corinthians

Na tarde desta quarta-feira (4), quando o elenco do Grêmio se reapresentar após dois dias de folga, um jogador será reintegrado: Francis Amuzu .

Acometido por um quadro de gastroenterite , o atacante desfalcou a equipe contra o Sportivo Luqueño, pela Copa Sul-Americana , e Juventude, no Brasileirão .

De acordo com o técnico Mano Menezes, o belga já estava recuperado e poderia até mesmo integrar a delegação em Caxias do Sul, no último fim de semana. Porém, a decisão foi deixá-lo de fora da viagem.