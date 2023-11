O gol da importante vitória do Grêmio sobre o Bahia no sábado (4), na Arena, foi marcado por Suárez. Esse triunfo pontual mantém o tricolor gaúcho na briga pelo título do Brasileirão. Mas o gol do uruguaio contou com a participação efetiva de um jovem argentino que vem sendo mais utilizado pelo técnico Renato Portaluppi nesta reta final de competição.