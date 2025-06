Leilão online homenageia Ronaldinho Gaúcho e reúne itens históricos da carreira do craque

Chuteira usada por Ronaldinho na final da Copa Libertadores de 2013. Play For a Cause / Reprodução

Os fãs de Ronaldinho Gaúcho e demais colecionadores esportivos têm a chance de adquirir itens históricos do craque neste início de junho. Isso porque a plataforma da Play For a Cause está promovendo um leilão peças emblemáticas da carreira do jogador, revelado pelo Grêmio, ídolo do Barcelona e penta com a Seleção Brasileirão.

Nomeado como "O Bruxo", o leilão ocorre online desde segunda-feira (2) e vai até o dia 9 de junho.

O grande destaque da campanha é a chuteira usada por Ronaldinho na final da Copa Libertadores de 2013, quando o Atlético Mineiro conquistou o título. A peça acompanha certificado de autenticidade e photo match, garantindo sua procedência e ligação direta com aquele momento inesquecível. O lance inicial é de R$ 17.500.

Camisa azul da Seleção Brasileira de 2002 utilizada por Ronaldinho. Play For a Cause / Reprodução

O leilão apresenta ainda outras relíquias que eternizam momentos marcantes da carreira de Ronaldinho. Entre elas, a camisa azul da Seleção Brasileira de 2002, ano do pentacampeonato mundial, autografada e acompanhada de certificação internacional Beckett, com lance inicial de R$ 4.890. Há também a tradicional camisa amarela da Seleção, da mesma temporada, igualmente autografada e certificada, com lance inicial de R$ 5.540.

— Com essa campanha, queremos eternizar momentos que encantaram milhões de torcedores no mundo todo e conectar os fãs do Bruxo a itens que carregam muita história e valor agregado —afirma André Georges, fundador e CEO da Play For a Cause.

Leilão com itens históricos de Ronaldinho Gaúcho