Caso Madeleine McCann: Portugal retoma investigações e buscas por menina desaparecida há 17 anos

Últimas escavações nesta investigação foram em maio de 2023. METROPOLITAN POLICE / AFP

A polícia portuguesa anunciou, nesta segunda-feira (2), que retomará as investigações do caso da menina britânica Madeleine McCann, desaparecida em 2007. As autoridades informaram que vão realizar "um amplo conjunto de diligências" perto da localidade onde ocorreram os fatos.

Em 2007, Madeleine, de três anos, desapareceu do apartamento onde passava férias com os pais, enquanto eles jantavam nas proximidades, na Praia da Luz, na região sul do Algarve. O desaparecimento da menina causou uma campanha internacional e uma mobilização midiática excepcional.

As investigações e buscas serão realizadas a partir desta terça-feira (3) até sexta-feira (6), em decorrência de um mandado de busca emitido pela Promotoria de Brunswick (Norte da Alemanha), que lidera uma investigação preliminar contra Christian Brückner, informou a fonte à reportagem. A justiça alemã suspeita que Brückner teria matado Madeleine McCann.

— Todas as provas apreendidas pela polícia judiciária serão, com a autorização prévia do Ministério Público nacional, entregues aos agentes do Serviço Federal de Polícia Criminal Alemã — explicou a porta-voz.

A instalação do material e dos efetivos destinados a essas investigações começou na segunda, mas as escavações terão início na terça, detalhou a mesma porta-voz.

As últimas escavações nesta investigação foram em maio de 2023, perto de um lago. A polícia britânica e alemã confirmaram essas informações.

Christian Brückner, que cumpre pena de prisão por estupro, foi absolvido em outubro de 2024 na Alemanha em um processo por duas agressões sexuais e três estupros cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal. Esses casos são distintos do de Madeleine, pelo qual Christian Brückner nunca foi indiciado.

Linha do Tempo do caso Madeleine McCann

2007 — Desaparecimento

Madeleine McCann, de três anos, desaparece do apartamento em que estava hospedada com os pais e irmãos gêmeos na Praia da Luz, Algarve, Portugal, em 3 de maio. Kate e Gerry McCann estavam jantando com amigos próximos dali.

Pais investigados: Kate e Gerry McCann são considerados suspeitos pelas autoridades portuguesas, mas não há provas que sustentem a acusação. A imprensa internacional começa a cobrir amplamente o caso.

Kate e Gerry McCann, pais da menina. Carl de Souza / AFP

Outros suspeitos: ao longo dos anos, vários outros nomes foram investigados. Um dos principais alvos foi o britânico Robert Murat, que morava nas proximidades do resort. Murat processou 11 jornais britânicos pelas acusações infundadas e ganhou uma indenização de 550 mil libras — o equivalente a cerca de R$ 1,7 milhão na época e R$ 4,1 milhões em valores atuais.

2008 — Denúncia ignorada

Helge Büsching denuncia Christian Brueckner à polícia, dizendo que ele teria feito um comentário suspeito em um festival alternativo na Espanha: "Sim, ela não gritou". A denúncia é ignorada pelas autoridades na época.

2011 — Criação da Operação Grange

O então primeiro-ministro britânico David Cameron autoriza a criação de uma força-tarefa na Scotland Yard para revisar o caso. Nasce a "Operação Grange", liderada por investigadores britânicos.

2017 — Denúncia de Büsching ganha atenção

A denúncia feita por Helge Büsching em 2008 começa a ser levada a sério pelas autoridades. Ele afirma ter morado perto da Praia da Luz e conhecido Christian Brueckner pessoalmente.

2019 — Documentário

2020 — Christian Brueckner se torna principal suspeito

A polícia alemã anuncia Christian Brueckner como principal suspeito. Ele está preso na Alemanha por outro crime. Brueckner nega envolvimento no desaparecimento de Madeleine.

2023 — Desculpas formais aos pais

Policiais portugueses viajam até Londres para pedir desculpas formais a Gerry McCann, pai de Madeleine, pela maneira como ele e a esposa foram tratados no início das investigações.

Fevereiro de 2024 — "Falsa Madeleine" é desmascarada