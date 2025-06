Cinco nomes para assumir o Grêmio após a saída de Thaissan Passos

Thaissan Passos foi desligada do cargo na última segunda-feira. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio está em busca de um novo treinador (ou treinadora) para a sequência da temporada. Após a saída de Thaissan Passos, na última segunda-feira (2), o Tricolor avalia profissionais no mercado para a continuidade do ano.

Além de Brasileirão Feminino, que já está em disputa, as Mosqueteiras também jogarão Copa do Brasil e Gauchão em 2025. Zero Hora destaca cinco nomes que poderiam ser contratados pelo Tricolor. Confira abaixo.

David da Silva

David da Silva é multicampeão pela base. Lucas Figueiredo / CBF/Divulgação

Com 35 anos, David está empregado e comanda as categorias de base das Gurias Coloradas. Experiente na formação de atletas (assim como era Thaissan), o profissional é multicampeão pelo rival do Grêmio.

Ao longo dos anos, conquistou Brasileirão sub-16, sub-17 e sub-20. Além das Ligas de Desenvolvimento sub-14 e sub-16 e do Estadual sub-17. Com um currículo exemplar nas categorias de base, porém, David ainda não teve oportunidades no profissional — apenas como interino, em momentos de necessidade do Inter.

Gláucio Carvalho

Gláucio Carvalho teve seu último trabalho no Santos. - / Divulgação/Santos

Mais experiente, o treinador tem 57 anos e está livre no mercado. O seu último trabalho foi no Santos, na última temporada. Pelo clube paulista, foram 18 partidas, com seis vitórias, dois empates e 10 derrotas.

Na carreira, o profissional também já comandou o 3B da Amazônia e foi treinador do Botafogo por um longo tempo. No clube carioca, conquistou o acesso à elite do Brasileirão e foi bicampeão estadual.

Jorge Barcellos

Jorge Barcellos teve seu último trabalho no Inter. André Ávila / Agencia RBS

Um dos mais vitoriosos técnicos no mercado, o experiente treinador teve seu último trabalho no Inter. Com 58 anos, Jorge Barcellos está livre desde que foi desligado do clube colorado.

Na carreira, o profissional já passou por outros grandes do futebol brasileiro, como Botafogo, Vasco e Avaí Kindermann, por exemplo. Além do português Famalicão. O seu grande destaque, porém, foi ter comandado a Seleção Brasileira e conquistado a prata olímpica, em 2008.

Lindsay Camila

Lindsay Camila também integrou a comissão das seleções de base. Laura Zago / CBF/Divulgação

Com 42 anos, Lindsay Camila é outra técnica que está livre no mercado. A profissional estava no saudita Al-Ittihad Jeddah, mas antes também passou pelo Bahia, onde foi campeã da Série A-2 do Brasileirão Feminino.

No currículo, Lindsay Camila também já treinou o Atlético-MG e foi auxiliar técnica nas categorias de base da seleção feminina sub-17. O grande feito de sua carreira fica por conta da conquista da Libertadores, pela Ferroviária, em 2020.

Vantressa Ferreira

Vantressa Ferreira atua como auxiliar do Cruzeiro. Daniela Veiga / Atlético-MG/Divulgação