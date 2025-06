Jonathan Joss, ator de "Parks & Recreation", é morto a tiros; marido cita ataque homofóbico

Jonathan Joss e o marido tinham se casado há pouco tempo. Jonathan Joss / Redes sociais / Reprodução

O ator norte-americano Jonathan Joss, de 59 anos, foi morto a tiros no sábado (31), nos Estados Unidos. Ele estrelou em produções como O rei do pedaço e Parks & Recreation. O ataque foi motivado por homofobia ao casal, conforme o marido da vítima. As informações são do g1.

"Ele foi assassinado por alguém que não conseguia suportar a visão de dois homem que se amam", escreveu o companheiro do ator, Tristan Kern de Gonzales no perfil do ator em uma rede social.

O suspeito é um homem identificado como Sigfredo Alvarez Ceja. Ele foi preso e responderá por assassinato.

Ameaças ao casal

O casal já vinha sofrendo ameaças e teve a casa queimada, conforme Gonzales. Os dois tinham se casado há pouco tempo. O ataque teria acontecido, segundo o marido, quando o casal visitava a antiga casa.

"Essa casa foi queimada após mais de dois anos de ameaças de pessoas na área que repetidamente nos diziam que iriam tacar fogo", escreveu ele.

Eles encontraram no local o crânio e a coleira de um de seus cachorros, o que fez com que eles começassem a "gritar e a chorar", contou o companheiro de Joss.

Teria sido neste momento que um homem se aproximou e atirou neles — logo após de usar expressões homofóbicas. Antes de morres, o ator teria salvado o marido.

Tristan Kern de Gonzales e o marido, o ator Jonathan Joss. Reprodução / Instagram @redcorn

"Quando o homem atirou, Jonathan me empurrou para fora do caminho. Ele salvou minha vida", escreveu. Junho é o mês do orgulho LGBTQIAPN+.

Carreira

Além das atuações em O rei do pedaço e Parks & Recreation, Joss dublou o personagem John Recorn na animação O rei do pedaço em 34 episódios entre 1997 e 2009. Além da comédia Parks and Recreation, ele também esteve em Ray Donovan e Tulsa King.