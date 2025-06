A nova cara que Mano e Felipão deram ao time do Grêmio

No domingo, lá no Alfredo Jaconi, já deu pra ver muita coisa melhor. Começou com a escalação de Gustavo Martins. Um jovem, formado na base do Grêmio, com força, velocidade e boa marcação. Nas jogadas aéreas ele é insuperável. Quase fez um gol que só não aconteceu porque o goleiro Marcão fez uma grande defesa.