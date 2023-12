O Grêmio até flertou com a possibilidade de título do Brasileirão 2023, mas foi segunda colocação e a classificação à Libertadores que ficaram como saldo da competição. No entanto, nada vai tirar o orgulho do torcedor gremista da mágica temporada. Título da Recopa Gaúcha, do Gauchão, campanha de semifinalista da Copa do Brasil também ficarão em segundo plano: foi o ano de Luis Suárez no Grêmio.