Cercado pelos colegas no meio do gramado, Luis Suárez se despediu da Arena. Foi aplaudido por 50 mil torcedores, pelo técnico Renato Portaluppi e por todos os companheiros. A emoção tomou conta do uruguaio de 36 anos quando os filhos correram em sua direção. Delfina, Benjamin e Lautaro conseguiram o que muitos defensores não tiveram êxito. Eles pararam o Pistolero dentro de uma das áreas do campo. E, segundo Suárez, eles serão seu foco a partir de agora.