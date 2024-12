Zero Hora revelou nesta quarta-feira (18) bastidores dos 57 dias de tensão entre Suárez e o Grêmio. O período começou com a queixa do uruguaio de dores no joelho direito, passou pela carta na qual falava em parar de jogar, por duros debates acerca do pedido de rescisão e terminou com a permanência do jogador até o final de 2023 — um ano antes do previsto em contrato.