Após as saídas de Renato e Brum, Grêmio avalia nomes de substitutos e prepara mudanças no elenco

Antonio Brum não seguirá como vice de futebol em 2025. Vitória Nascimento / Agência RBS

Mais mudanças estão a caminho no Grêmio. Depois das saídas de Antonio Brum e de Renato Portaluppi, o grupo de jogadores também passará por alterações nos próximos dias. Uma missão que estará a cargo do novo vice de futebol. E um nome surge com força nos bastidores do clube para o posto.

Presente na coletiva de despedida de Antonio Brum, Luciano Feldens é apontado por fontes ouvidas por ZH como um dos favoritos para o cargo. Membro do Conselho de Administração, e uma das vozes mais respeitadas no clube, Feldens é uma das opções de Guerra para o principal posto do departamento de futebol.

— Estou à disposição para o Grêmio sempre. Para o que o presidente e o próximo vice presidente de futebol precisarem. Se for necessária essa conversa, estou aqui. Temos uma estrutura profissional que envolve várias pessoas. Não será necessária essa passagem — comentou Brum, em sua entrevista de saída.

A expectativa é de que o anúncio do novo responsável pelo futebol aconteça nos próximos dias. Em relação ao time, a tendência é de que as mudanças sejam mais graduais. É o caso de atletas com contrato até o fim deste ano, mas que não serão aproveitados.

O lateral-esquerdo Reinaldo é um dos jogadores que não tem previsão de seguir no clube. Diego Costa, Rafael Cabral, Rodrigo Caio e Soteldo também estão com contrato por encerrar em dezembro e não devem receber propostas para permanecerem. Mesmo que um novo técnico ainda precise ser contratado. O nome tratado informalmente nos bastidores do clube como alvo prioritário é o de Tite.

Leia Mais Grêmio demite treinadores de goleiros e profissionais de preparação física

Ex-Grêmio, Tite recebeu uma série de sondagens de outros mercados. E pelo histórico de bom trabalho na Seleção Brasileira, o mercado externo olha com atenção para o profissional.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio