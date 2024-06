No reencontro com o torcedor jaconero após 38 dias, o Juventude lutou até o final e, mesmo sentindo o efeito da parada por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul, foi premiado. O time alviverde venceu o Atlético-GO por 1 a 0, com gol de Lucas Barbosa, ainda na primeira etapa, em jogo atrasado pela quinta rodada do Brasileirão.